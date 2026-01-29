news_header_top
Руc Тат
Происшествия 29 января 2026 14:41

В Сармановском районе осужден владелец бани, где ребенок погиб, упав в колодец

В Сармановском районе осужден владелец бани, где ребенок погиб, упав в канализационный люк. Суд признал его виновным в оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что мужчина сдавал в аренду баню и мангальную зону. Во время отдыха ребенок посетителей, находясь рядом с баней, наступил на сломанный люк канализационного колодца, заполненный сточными водами, и упал внутрь. От полученных травм ребенок скончался.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ему также предстоит выплатить компенсацию в 700 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

