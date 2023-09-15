В Сармановском районе определили лучших общественных воспитателей

В Сармановском районе накануне прошел зональный этап республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель по работе с несовершеннолетними». За почетное звание боролись 11 конкурсантов из соседних районов, пишет «Сарман».

Участники представили жюри презентацию — они рассказали о себе и о трудных подростках, с которыми работают. Процесс выстраивается так, что воспитатели не только занимаются улучшением поведения подопечного, но и помогают ему выявить цели в жизни, таланты, к чему подросток стремиться, и развивают все эти качества.

Также воспитатели представили результаты своей работы. Подопечные были сняты с учета Комиссии по делам несовершеннолетних, их показатели по учебе улучшились, также подростки смогли найти полезное, близкое по душе занятие. Стоит отметить, что общественным воспитателям приходится работать не только с самими детьми, но и с их родителями и с остальными членами их семей.

На мероприятии еще двум жителям Сармановского района были вручены удостоверения общественного воспитателя, а для всех участников прошла образовательная сессия. Генеральный директор АНО «Поволжская семейная академия „Умай“», кандидат философских наук Татьяна Леонтьева провела занятие, посвященное мерам профилактики девиантного поведения у подростков.

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри под председательством первого заместителя министра по делам молодежи РТ Софьи Мустафиной.

В финал вышли 11 конкурсантов, в том числе директор школы № 1 поселка Джалиль Сармановского района Гульнара Латифуллина.

«Чтобы быть общественным воспитателем, нужно любить детей, относиться к ним как к отдельной личности. Только так можно добиться какого-либо результата. Конечно, я очень рада своей победе. Я воспринимаю это как высокую оценку за мой ответственный труд», — отметила Латифуллина.

Фото: газета «Сарман»