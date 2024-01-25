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В Сармановском районе изымут 26,5 тыс. кв. метров земель для реконструкции дороги
В Сармановском районе изымут 26,5 тыс. кв. метров земель для реконструкции автодороги «Джалиль — Сарманово». Ремонт будет проводиться на участке км 12+250 — км 18+317 км, говорится в постановлении Правительства Татарстана.
Объекты капитального строительства, в том числе зоновая ВОЛС на участке Набережные Челны — Джалиль, нефтепроводы, скважины и другие, изыматься не будут.
Земли, подлежащие изъятию, образованы из 22 участков, которые принадлежат агрофирме «Джалиль», «Татнефти», земельной корпорации «Энергия» и физлицам.
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