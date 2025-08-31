В Сарманово открылся обновленный Центр занятости населения

Фото: пресс-служба Сармановского муниципального района

В День Республики Татарстан в Сармановском районе состоялось торжественное открытие Центра занятости населения после капитального ремонта. В мероприятии принял участие глава муниципального района Фарит Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Сармановского муниципального района.

Обновленный центр предоставляет жителям района современные и комфортные условия для поиска работы и получения консультаций. В ходе капитального ремонта не только обновили интерьер, но и внедрили новые информационные технологии, позволяющие оперативно получать данные о вакансиях и программах переобучения.

Модернизация проведена в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Реализация инициативы направлена на обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда, снижение уровня безработицы и повышение занятости населения.

Обновленная служба занятости позволит более эффективно помогать гражданам в трудоустройстве и работодателям в подборе квалифицированных специалистов, что будет способствовать развитию экономики района.