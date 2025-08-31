news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 августа 2025 14:17

В Сарманово открылся обновленный Центр занятости населения

Читайте нас в
Телеграм
В Сарманово открылся обновленный Центр занятости населения
Фото: пресс-служба Сармановского муниципального района

В День Республики Татарстан в Сармановском районе состоялось торжественное открытие Центра занятости населения после капитального ремонта. В мероприятии принял участие глава муниципального района Фарит Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Сармановского муниципального района.

Обновленный центр предоставляет жителям района современные и комфортные условия для поиска работы и получения консультаций. В ходе капитального ремонта не только обновили интерьер, но и внедрили новые информационные технологии, позволяющие оперативно получать данные о вакансиях и программах переобучения.

Модернизация проведена в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Реализация инициативы направлена на обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда, снижение уровня безработицы и повышение занятости населения.

Обновленная служба занятости позволит более эффективно помогать гражданам в трудоустройстве и работодателям в подборе квалифицированных специалистов, что будет способствовать развитию экономики района.

#центр занятости населения #нацпроекты #национальные проекты #Сармановский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025