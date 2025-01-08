В Саратовской области загорелся промышленный объект из-за атаки БПЛА

Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Из-за атаки дронов на одном из промышленных предприятий произошел пожар.

«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно», – написал губернатор. По предварительной информации никто не пострадал.



Фото: t.me/busargin_r

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили 32 беспилотника над регионами России.

«11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА - над территориями Курской и Ростовской областей, по три – над территориями Белгородской и Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря», – говорится в заявлении оборонного ведомства.