В Саратовской области с заснеженной трассы эвакуировали почти 150 человек

Почти 150 человек были эвакуированы с занесенной снегом трассы в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Как рассказал он РИА Новости, спасатели вывезли в пункты временного размещения 148 человек, среди которых 34 ребенка. Для эвакуации применялась специальная техника, включая гусеничный вездеход. Работы по расчистке и помощи водителям продолжаются.

Автомобили оказались заблокированы в снежных заносах неподалеку от села Безымянное. Людей доставили в пункт временного размещения в Титоренко.

Накануне регион накрыл мощный снегопад, сопровождавшийся штормовым ветром с порывами до 25–27 м/с. Экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Из‑за метели на пяти федеральных трассах в регионе введены ограничения для движения грузовиков и автобусов.

Сильные осадки осложнили ситуацию и в соседних регионах. В Татарстане накануне также прошел обильный снегопад. «Татар-информ» рассказывал, что на трассе М7 на 918‑м километре в направлении Казани произошло ДТП: несколько большегрузов съехали в кювет, образовалась пробка.