В Саратовской области ограничена выдача бесплатных лекарств от Covid-19

В Саратовской области бесплатные лекарства от коронавируса будут выделяться только тем из лечащихся на дому, кто остро в них нуждается. Об этом в официальном аккаунте Минздрава региона в Instagram рассказал глава ведомства Олег Костин.

По его словам, причина принятых мер — большое число случаев заражения среди жителей области.

«Лекарственные средства данного характера носили характер взаимопомощи, то есть приобретались на деньги, которые выделяются исключительно для этих целей. Было выделено огромное количество средств <...> Но повсеместный резкий рост заболеваемости не позволяет угнаться в закупках за таким количеством препаратов», — заявил Костин.

Специалист напомнил, что среди пациентов ковид-госпиталей много непривитых, поэтому, чтобы уменьшить риск заражения Covid-19, необходимо пройти вакцинацию.

«Вакцинироваться нужно обязательно — в больницах лежат невакцинированные, и все реанимации заполнены исключительно невакцинированными больными», — отметил в видеообращении министр.

По последним данным, в регионе подтверждено 85 822 случая заражения коронавирусом. Количество смертей от вируса достигло 2 724.