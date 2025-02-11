В Саратовской области несколько поездов задерживаются из-за угрозы атаки БПЛА

В Саратовской области несколько пригородных поездов задерживаются на перегоне Сазанка – Нефтяная по техническим причинам.

Как сообщает ТАСС, в правительстве региона заявили, что занятия в школах Саратовской области пройдут в штатном режиме, несмотря на угрозу атаки БПЛА.

Силы ПВО сбили несколько беспилотников, в результате атаки было повреждено одно из промышленных предприятий в Саратове. По предварительной информации, никто не пострадал.