В Саратовской области несколько поездов задерживаются из-за угрозы атаки БПЛА
В Саратовской области несколько пригородных поездов задерживаются на перегоне Сазанка – Нефтяная по техническим причинам.
Как сообщает ТАСС, в правительстве региона заявили, что занятия в школах Саратовской области пройдут в штатном режиме, несмотря на угрозу атаки БПЛА.
Силы ПВО сбили несколько беспилотников, в результате атаки было повреждено одно из промышленных предприятий в Саратове. По предварительной информации, никто не пострадал.