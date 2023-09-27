В Саратовской области нашли обломки беспилотника

В Калининском районе Саратовской области нашли обломки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Калининского района.

По данным местных СМИ, обломки БПЛА упали в поле. Их нашел рабочий местного сельскохозяйственного предприятия.

Жертв и разрушений в результате парения нет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.