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В Саратовской области нашли обломки беспилотника
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В Калининском районе Саратовской области нашли обломки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Калининского района.
По данным местных СМИ, обломки БПЛА упали в поле. Их нашел рабочий местного сельскохозяйственного предприятия.
Жертв и разрушений в результате парения нет.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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