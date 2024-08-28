В Саратове завершился IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы»

27 августа 2024 года в Саратове состоялось торжественное закрытие IX Российско-Китайского молодёжного форума в формате «Волга-Янцзы».

Участниками международного мероприятия, которое проходило несколько дней, стали более 300 представителей студенческой молодежи из вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Делегатами от Республики Татарстан стали 7 студентов Института международных отношений КФУ, изучающих китайский язык. Студентов сопровождали руководитель делегации, старший преподаватель кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований Елена Нестеренко и переводчик, магистрант Альбина Слепова. Участие в данном мероприятии состоялось при поддержке Минмолодежи РТ и Департамента внешних связей КФУ.

Студенты КФУ познакомили участников форума с Республикой Татарстан, сделав яркую творческую презентацию на Дне России, провели татарскую церемонию чаепития с национальными угощениями на вечере дружбы. Насыщенная программа форума предоставила много возможностей для взаимодействия с китайскими сверстниками в различных совместных мероприятиях – тренингах, мастер-классах, дискуссиях, спортивных состязаниях, экскурсиях. В форуме приняли участие представители партнерского университета КФУ – Хунаньского педагогического университета.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова к участникам форума обратился замполпреда Олег Машковцев, пожелав ребятам не останавливаться на достигнутом, а продолжить общение и дружбу.

«Для наших народов характерны мужество и стойкость, общие взгляды на ключевые исторические события и на то, что происходит в современном мире. Мы стремимся способствовать формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка. Россия и Китай поддерживают традиционные ценности – это институт крепкой семьи, взаимопомощь, служение Отечеству и ответственность за будущее. Поэтому одна из наших стратегических задач – создание условий для всестороннего развития молодежи на основе этих ценностей», – сказал он.

Спикер добавил, что участников форума объединили взаимный интерес к культуре и традициям, изучение русского и китайского языков, участие в совместных образовательных программах и, конечно, искреннее желание ближе узнать друг друга.

«Уверен, что насыщенная культурно-просветительская и спортивная программы позволили вам в полной мере реализовать ваши ожидания от форума и получить незабываемые впечатления», – сказал Олег Машковцев.

Он также выразил благодарность генеральному консулу КНР в Казани Сян Бо за возможность познакомить китайскую молодежь с культурой России на саратовской земле, а также за эстетическое наслаждение от Дня Китая на форуме. Отдельные слова благодарности заместитель полпреда адресовал организаторам и лично губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.

Девятый Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы» стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран. Одно из ярких событий форума – создание на набережной Саратова 150-метрового мурала «Волга и Янцзы – великие реки дружбы». Изображение российских и китайских художников заняло площадь 600 кв. м. С одной стороны показаны достопримечательности 14 регионов ПФО, а с другой – шести китайских провинций. В центре их объединяют девушки, олицетворяющие обе реки.

Участников форума с его завершением поздравил и зампредседателя правительства – министр образования региона Михаил Орлов.

«Все эти пять дней Саратовская область оставалась эффективной международной площадкой, где каждый из вас смог проявить себя, презентовать свои проекты, обменяться знаниями и впечатлениями, обрести новых друзей. Уверен, что Форум стал ярким событием для молодежи регионов Приволжского федерального округа, всей России и Китайской Народной Республики. В память о Форуме на одной из главных достопримечательностей города, набережной Космонавтов, останется созданный вами мурал – символ многолетней дружбы между Россией и Китаем. Хочу поблагодарить полпредство и лично Игоря Анатольевича Комарова за уникальную возможность принимать у нас в регионе талантливую, целеустремленную и креативную молодежь», – сказал он.

В этом году форум приурочен к 75-летней годовщине установления российско-китайских дипломатических отношений и перекрестным годам культуры России и Китая. В течение нескольких дней молодые люди дискутировали об инновационном развитии двух стран, участвовали в образовательных и спортивных мероприятиях, посещали популярные туристические места Саратовской области. Так, студенты смогли увидеть место, где приземлился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, и погулять по Парку покорителей космоса. Не обошлось и без гастрономической экскурсии: на местной фабрике показали весь процесс изготовления мороженого.

Завершился форум подведением итогов и демонстрацией творческих номеров с участием талантливых коллективов.