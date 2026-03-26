Происшествия 26 марта 2026 12:54

В Саратове задержали мужчину, завербованного Киевом для диверсии на аэродроме

В Саратове задержали мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для диверсии на местном аэродроме, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Как сообщили в ведомстве, 54-летний мужчина по заданию кураторов из ГУР МО Украины забрал из тайника два квадрокоптера, две гранаты, два детонатора, 600 грамм взрывчатки и один ретранслятор. Предполагалось, что он установит дроны в 10 километрах от военного аэродрома, активирует их и скроется с места преступления. После этого мужчина планировал выехать за границу.

Спецслужбы Украины не снизили свою активность по поиску и вербовке потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Чаще всего это происходит через соцсети и иностранные мессенджеры, напомнили россиянам в ФСБ.

#фсб россии #саратов #Украина
