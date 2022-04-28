В Саратове упал вертолет, одного из пилотов нашли живым

Сегодня на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат», который осуществлял учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж вертолета успел покинуть его на парашютах. Об этом сообщает мэр Саратова Михаил Исаев.

Одного пилота уже нашли, он жив, его состояние уточняют врачи. На место крушения выехали все спецслужбы.

По информации ТАСС, вертолет упал после столкновения с другим летательным аппаратом. Оба вертолета, предварительно, военные. Как сообщает источник агентства, один из членов экипажа погиб.

Однако глава Саратова акцентирует внимание на том, что вертолет был один, он ни с кем не сталкивался. Михаил Исаев лично выехал на место событий.