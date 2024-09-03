Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Саратове скончалась пострадавшая после атаки украинского беспилотника
В больнице Саратова умерла жительница жилого комплекса, пострадавшая в результате атаки беспилотника. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.
«Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь», – написал глава региона.
Напомним, в ночь на 26 августа отразили атаку ВСУ в Саратовской области. Обломки сбитых дронов упали на жилые дома в областном центре и в Энгельсе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»