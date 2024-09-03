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СВО 3 сентября 2024 08:23

В Саратове скончалась пострадавшая после атаки украинского беспилотника

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В больнице Саратова умерла жительница жилого комплекса, пострадавшая в результате атаки беспилотника. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

«Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь», – написал глава региона.

Напомним, в ночь на 26 августа отразили атаку ВСУ в Саратовской области. Обломки сбитых дронов упали на жилые дома в областном центре и в Энгельсе.

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