Происшествия 13 декабря 2025 09:22

В Саратове два человека погибли при атаке украинских беспилотников

В результате ночной атаки дронов на Саратов погибли два человека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он.

Сейчас на месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий. Жителям пострадавших квартир окажут материальную помощь. Для них подготовили пункт временного размещения.

Также несколько окон выбило в детском саду и поликлинике. К счастью, детей и пациентов в этот момент там не было.

