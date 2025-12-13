В Саратове два человека погибли при атаке украинских беспилотников
В результате ночной атаки дронов на Саратов погибли два человека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он.
Сейчас на месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий. Жителям пострадавших квартир окажут материальную помощь. Для них подготовили пункт временного размещения.
Также несколько окон выбило в детском саду и поликлинике. К счастью, детей и пациентов в этот момент там не было.