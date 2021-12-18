В Саратове автобус с пассажирами из-за отказа тормозов въехал в дом

Междугородний пассажирский автобус в Саратове из-за отказавших тормозов столкнулся с автомобилями на дороге и въехал во двор дома, рассказали в мэрии города. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в аварии пострадало шесть человек.

«Предварительно, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза, он допустил столкновение с автомобилями и въехал во двор дома. На данный момент известно о шести пострадавших. На месте работают спасатели и экстренные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

ДТП произошло на улице Новоузенской.

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил начальнику управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Андрею Пономареву и представителям районной администрации выехать на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.