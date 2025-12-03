news_header_top
Происшествия 3 декабря 2025 15:37

В Саратове аферисты обманули родственников погибших бойцов СВО на 29 млн

В Саратовской области полиция возбудила два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере, жертвами которого стали родственники погибших участников специальной военной операции. Общий ущерб превысил 29 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, звонили потерпевшим — жителю Саратова и жительнице Красноармейского района области. Они утверждали, что те недополучили положенные выплаты за погибших сыновей и предложили помочь ускорить их получение. Для этого требовалось сообщить коды из сообщений.

После получения кодов злоумышленники получали доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Далее следовал звонок от лжесотрудника ФСБ, который убеждал перевести все сбережения на безопасный счет для защиты от взлома.

Таким образом, 53-летний мужчина в течение двух месяцев продал квартиру, взял кредит под залог недвижимости, снял все деньги со счетов и совершил 14 переводов на неизвестные счета. Общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.

45-летняя женщина за чуть более чем две недели перевела на счета мошенников свыше 11 миллионов рублей, а также отдала более 2 миллионов рублей курьеру, который приехал к ней лично. Общий ущерб составил более 13 миллионов рублей.

