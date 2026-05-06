В Саранске пройдет второй межрегиональный форум для подростков из Татарстана и Мордовии

Детско-молодежный форум «Татарстан-Мордовия» состоится с 1 по 5 июля. Подростки двух республик 14-17 лет смогут обменяться опытом и создать совместные проекты. Регистрация открыта до 5 июня включительно по ссылке, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Форум стал для меня очень интересным опытом. Мы посещали экскурсии по Казани и острову-городу Свияжску, участвовали в лекциях, мастер-классах, концертах и других мероприятиях. Мы работали в командах, в каждой были участники и из Татарстана, и из Мордовии. Это помогло нам лучше узнать друг друга и ближе изучить культуру обоих республик. Атмосфера была очень теплой, и мы даже обменялись символическими подарками», – поделился впечатлениями от первого форума, который прошел в Казани, участник «Движения Первых» в Татарстане Ильназ Галимов.

Для прохождения отбора необходимо прикрепить ссылку на портфолио с дипломами, грамотами, сертификатами, свидетельствами и другими документами, подтверждающими достижения за последние 2-3 года.

Первый подростковый форум Татарстана и Мордовии прошел в прошлом году в Иннополисе со 2 по 7 июня. Тогда в нем приняли участие около 200 человек. Подростки вместе создавали проекты, выступали с творческими номерами, посещали экскурсии и даже общались с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и Главой Мордовии Артемом Здуновым.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.