В «Шанхайских Драконах» высказались о возвращении в Китай

Фото: пресс-служба ХК "Шанхай Дрэгонс"

Генеральный директор клуба «Шанхайские Драконы» Сергей Белых высказался о возможном переезде команды на следующий сезон. По его словам, клуб, скорее всего, сохранит свою базу в Санкт-Петербурге.

Комментируя слухи о возвращении в Китай, Белых с юмором отметил, что складывается впечатление, будто речь идет о переезде не в Шанхай, а в Магадан. Он также добавил, что Шанхай — прекрасный город, который стоит посетить.

«С очень высокой долей вероятности мы останемся в Санкт-Петербурге на предстоящий сезон. Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено в марте», — цитирует слова гендиректора «Драконов» издание «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне китайская команда сменила название и перенесла свои домашние матчи на «СКА-Арену» в Санкт-Петербурге.