В «Шанхай Драгонс» объяснили решение подписать контракт с Жераром Галланом

Фото: социальные сети "Шанхай Драгонс"

В «Шанхай Драгонс» (бывший «Куньлунь Ред Стар») рассказали, почему приняли решение подписать контракт с канадским специалистом Жераром Галланом. Генеральный директор китайского клуба Сергей Белых объяснил, что громкое имя сыграет важную роль при возвращении команды в Китай. Помимо спортивной составляющей будет важная и маркетинговая.

«Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели – перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача – как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами. Если мы хотим поддерживать к клубу интерес в Китае, нам необходимо с первого сезона показывать серьезный спортивный результат – выходить в плей-офф и стараться пройти как можно дальше», – рассказал Белов.

Также он отметил, что Галлан может в быстрые сроки сколотить сильную команду, которая с ходу сможет претендовать на высокие места.

«Мы понимали, что сильная команда строится не один сезон, пример ярославского «Локомотива» показателен. Однако у нас этого времени, к сожалению, нет. Поэтому «Драгонс» нужен не просто опытный главный тренер с именем – нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки. Как раз здесь вспомнилась история с «Вегасом», который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады. Опять-таки, в условиях, когда в сжатые сроки нужно сделать из игроков, почти никогда не игравших друг с другом, классную команду под большие задачи. Так и получилось, что, по сути, единственным кандидатом, подходящим под все наши критерии, стал именно Галлан. Мы связались с тренером, провели переговоры, рассказали о нашем проекте и задачах, стоящих перед клубом. Жерар уточнил все детали, после чего ответил согласием. Ждем с нетерпением, когда он уладит все вопросы с визой и примет команду в Санкт-Петербурге», — приводит слова функционера пресс-служба «Шанхай Драгонс».

Напомним, на прошлой неделе «Куньлунь Ред Стар» объявил о ребрендинге команды. Так, с нового сезона команда будет называться «Шанхай Драгонс», а базироваться будет не в подмосковных Мытищах, а на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.