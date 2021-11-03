В парке развлечений Шанхая закрыли 34 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус

В Диснейленде в Шанхае на несколько часов было заперто более 34 тыс. человек из-за посетительницы с подозрением на коронавирус. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

Персоналу и всем посетителям пришлось пройти тестирование на Covid-19 для того, чтобы покинуть территорию парка развлечений. Как сообщает «Интерфакс», информация о заражении одной из отдыхающих подтвердилась, и Диснейленд закрыли.

Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, которая является частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм.

За все время эпидемии в КНР было выявлено более 97 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от заболевания.