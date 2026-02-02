В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, которого подозревают в причастности к пропаже девятилетнего ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по городу.

По информации ведомства, мальчик ушел из дома днем 30 января и не вернулся. Его активные поиски вели сотни волонтеров и правоохранителей. Возбуждено уголовное дело, а основной версией происшествия сейчас считается похищение.

Несмотря на то, что подозреваемого задержали, самого ребенка найти пока не удалось.