В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в Дубае зарезал экс-возлюбленную

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве 25-летней девушки. Ее тело нашли в одном из отелей в Дубае.

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 41-летний мужчина преследовал свою бывшую возлюбленную, а после не менее 15 раз пырнул ее ножом.

В результате девушка скончалась, а мужчина покинул страну и по возвращении в Санкт-Петербург был задержан.

По информации из социальных сетей, мужчина — уроженец Казани, но уже долгое время живет в Питере.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.