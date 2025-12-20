news_header_top
Происшествия 20 декабря 2025 15:08

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в Дубае зарезал экс-возлюбленную

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве 25-летней девушки. Ее тело нашли в одном из отелей в Дубае.

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 41-летний мужчина преследовал свою бывшую возлюбленную, а после не менее 15 раз пырнул ее ножом.

В результате девушка скончалась, а мужчина покинул страну и по возвращении в Санкт-Петербург был задержан.

По информации из социальных сетей, мужчина — уроженец Казани, но уже долгое время живет в Питере.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.

