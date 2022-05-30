В Санкт-Петербурге за кражу миллионов «Банка Казани» 6-летней давности задержали кассира

Бывшего старшего кассира «Банка Казани» Светлану Астафьеву, которую подозревают в краже 14 миллионов рублей из банка, задержали 21 мая в Санкт-Петербурге.

С заявлением об исчезновении 14 миллионов из отделения банка на Адоратского 16 июня 2016 года в полицию обратилось руководство финансовой организации. Часть денег, которые инкассаторы доставили в банк, была заменена на купюры «банка приколов». Подмену обнаружили в центральном офисе в момент проверки денег.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. В совершении этого преступления подозревали старшего кассира банка Светлану Астафьеву и ее предполагаемого подельника Юрия Спирина.

Информацию о задержании Астафьевой «Татар-информу» подтвердили в МВД по РТ. Однако как стало известно агентству, Спирин в настощее время проходит по делу в качестве свидетеля.

По данным агентства, 24 мая Ново-Савиновский суд Казани арестовал Светлану Астафьеву и отправил ее под стражу.