В Санкт-Петербурге взрывом разрушена труба на заброшенной ТЭЦ

В результате взрыва, произошедшего в Павловске, что находится к югу от Санкт-Петербурга, была повреждена часть трубы на территории неэксплуатируемой теплоэлектроцентрали. Информацию об инциденте предоставила администрация Пушкинского района через свой канал в Telegram.

«Сегодня утром, в 07:14, жители Павловска, находящиеся в районе переулка Мичурина, где расположена бывшая ТЭЦ, стали свидетелями громкого взрыва. После проверки местности было выявлено, что на площади примерно в 5 кв. метров произошло разрушение у основания шестидесятиметровой трубы», – отмечается в заявлении.

Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные бригады. Ситуация находится под контролем администрации района.