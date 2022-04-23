В Санкт-Петербурге высадили деревья в память о татарстанцах, погибших в локальных войнах

В Санкт-Петербурге на Аллее Памяти прошла акция по посадке деревьев в честь российских морских пехотинцев и воинов-десантников, погибших в ходе локальных войн и конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Именные деревья были посажены в честь уроженцев Республики Татарстан — полковника Сафронова Дмитрия Павловича, старшего матроса Рамазанова Марата Джумалиевича и старшего сержанта Хоменко Сергея Валерьевича», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие родные погибших морских пехотинцев почти со всех регионов страны. Подобная акция проводится не впервые. Совет Региональной общественной организации морских пехотинцев Санкт-Петербурга, фонд «Возрождение» при помощи администрации Калининского района города в апреле 2016 года заложили Аллею памяти морским пехотинцам и воинам-десантникам России — тогда и были высажены первые именные деревья.

Фото: пресс-служба постоянного представительства РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.