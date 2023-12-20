В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для посещения массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, передает ТАСС.

Отмечается, что принятые меры необходимы в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, которое вызвано увеличением количества заболевших ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусной инфекцией.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», – говорится в документе.

Кроме этого, масочный режим действует в медицинских и социальных учреждениях города. Также в стационарах и социальных учреждениях вводится запрет на посетителей, за исключением лиц, которые осуществляют уход за тяжелыми и лежачими пациентами.