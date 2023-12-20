Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий
В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для посещения массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, передает ТАСС.
Отмечается, что принятые меры необходимы в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, которое вызвано увеличением количества заболевших ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусной инфекцией.
«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», – говорится в документе.
Кроме этого, масочный режим действует в медицинских и социальных учреждениях города. Также в стационарах и социальных учреждениях вводится запрет на посетителей, за исключением лиц, которые осуществляют уход за тяжелыми и лежачими пациентами.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников