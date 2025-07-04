В Санкт-Петербурге впервые за 160 лет возникла угроза наводнения из-за непогоды

В Санкт-Петербурге впервые за 160 лет возникла угроза наводнения. Однако благодаря комплексу защитных сооружений вода в Неве поднялась над ординаром на 95 см, не достигнув критической отметки в 160 см, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за непогоды пострадали две женщины, повреждено пять автомобилей.

Сильный ветер повалил деревья в разных районах Петербурга, создавая препятствия на улицах и набережных. Во избежание несчастных случаев власти закрыли большинство городских парков и садов, поскольку многие зеленые зоны не имеют ограждений, людям рекомендуют держаться подальше от деревьев.

Как сообщили в музее-заповеднике «Петергоф», в связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, Верхний сад, Острова, парки Александрия и Ораниенбаум закрыты. Все музеи, которые находятся на территории парков, также закрыты. В Русском музее предупредили о закрытии и работе с ограничениями Летнего и Михайловского садов.