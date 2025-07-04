news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 июля 2025 13:10

В Санкт-Петербурге впервые за 160 лет возникла угроза наводнения из-за непогоды

Читайте нас в
Телеграм

В Санкт-Петербурге впервые за 160 лет возникла угроза наводнения. Однако благодаря комплексу защитных сооружений вода в Неве поднялась над ординаром на 95 см, не достигнув критической отметки в 160 см, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за непогоды пострадали две женщины, повреждено пять автомобилей.

Сильный ветер повалил деревья в разных районах Петербурга, создавая препятствия на улицах и набережных. Во избежание несчастных случаев власти закрыли большинство городских парков и садов, поскольку многие зеленые зоны не имеют ограждений, людям рекомендуют держаться подальше от деревьев.

Как сообщили в музее-заповеднике «Петергоф», в связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, Верхний сад, Острова, парки Александрия и Ораниенбаум закрыты. Все музеи, которые находятся на территории парков, также закрыты. В Русском музее предупредили о закрытии и работе с ограничениями Летнего и Михайловского садов.

#Санкт-Петербург #непогода
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025