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Культура
10 апреля 2022  23:29

В Санкт-Петербурге в Дни татарстанского кино покажут «Сумбуль» и «Исәнмесез»

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В Санкт-Петербурге состоятся традиционные Дни татарстанского кино. Событие проходит в рамках мероприятий, посвященных празднованию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов, передает «Татаркино».

«Ранее зрители из северной столицы уже оценили „Әпипә“ Ильшата Рахимбая, „Муллу“ Амира Галиаскарова и Рамиля Фазлиева, „Байгал“ Ильдара Ягафарова и другие фильмы», — говорится в сообщении.

Киносеансы пройдут 15 и 16 апреля в Татарском национально-культурном центре Санкт-Петербурга. Зрителям покажут два татарстанских фильма — «Сумбуль» и «Исәнмесез» («Живы ли вы?»).

Показы начинаются в 16:00. Вход свободный. Кино демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

#дни татарстанского кино
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