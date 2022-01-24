В Санкт-Петербурге в 2,6 раза увеличилось число госпитализаций детей с Covid за неделю

В Санкт-Петербурге с начала января недельный объем госпитализаций детей с Covid-19 увеличился в 2,6 раза — с 93 до 246 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

«Если с третье по девятое января всего было госпитализировано 93 ребенка с Covid-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — сказано в сообщении.

В ближайшее время Детская больница им. Филатова будет полностью перепрофилирована под прием детей с коронавирусом и подозрением на него (на сегодня 362 койки). Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.