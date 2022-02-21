В Санкт-Петербурге снизилась заболеваемость Covid-19 среди школьников

В Санкт-Петербурге отмечается снижение заболеваемости коронавирусом среди школьников и учителей. В настоящее время на разобщении здесь находятся 30 классов, рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

«К моменту выхода на очное обучение 14 февраля на удаленке остались всего 75 классов. Сегодня их уже 30. На убыль пошла и заболеваемость педагогов — с пиковых 4 935 до сегодняшних 869. В смешанном формате продолжают учиться чуть больше 5 тыс. школьников. И хотя общая заболеваемость в городе пока еще снижается медленно, школы практически вернулись к нормальному графику учебы», — отметила она на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, снижению показателя поспособствовал перевод школьников 7 — 11-х классов на удаленку, которая продолжалась с 28 января по 13 февраля.

За время пандемии в Санкт-Петербурге подтвердилось свыше 1,3 млн случаев коронавируса. Пошли на поправку 1,1 млн из них, 31 338 умерли.