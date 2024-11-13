В Санкт-Петербурге пройдет финал Чемпионата по профессиональному мастерству

В Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября состоится самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования – финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Конкурсантами станут не менее 800 человек – студенты СПО, школьники старше 14 лет, молодые специалисты предприятий и участники из других стран. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Правительства РФ, Минпросвещения России и Правительства Петербурга.

Как сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ», сборная Татарстана будет представлена 55 конкурсантами и 55 экспертами в 40 компетенциях основной возрастной категории и в 15 компетенциях юниорской категории. В сборную республики вошли участники из 39 образовательных организаций Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Арска, Елабуги, Заинска, Зеленодольска, Лаишева, Лениногорска, Нижнекамска, Нурлат, Тетюшей.

В финале чемпионата примут участие тысячи человек - это представители федеральных и региональных органов власти, образовательных организаций, индустрии и дружественных государств. Соревнования пройдут по 55 компетенциям в основной возрастной категории и 20 – среди «Юниоров».

Помимо состязаний для участников подготовлена масштабная деловая программа, которая продлится три дня.

Основной площадкой мероприятий станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», который смогут посетить все гости чемпионата. Зрители оценят профориентационную и выставочную зону и узнают о самых востребованных профессиях в стране.

Финал чемпионата «Профессионалы» проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству второй год. В 2024 году участниками движения стали более 500 тыс. человек, из них свыше 130 тыс. – конкурсанты со всех регионов страны.

В 2023 году финал Чемпионата «Профессионалы» проходил с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило тысячи представителей 89 регионов России и 15 иностранных государств. Конкурсантами стали 679 человек из 62 субъектов России и девяти стран, соревнования проходили по 35 компетенциям в основной возрастной категории и 20 – в категории «Юниоры». С победителями состязаний в конце прошлого года встретился Президент России Владимир Путин.

Чемпионат проводится в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Правительства России.

Фото: пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»