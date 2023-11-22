В Санкт-Петербурге представили книгу о первом татарине генерал-майоре флота Ислямове

Фото: Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге, в Русском географическом обществе, прошла презентация книги «Генерал-майор флота Исхак Ислямов — потомству в пример» Шамиля Насерова. Издание посвящено первому татарину, добившемуся высшего офицерского звания во флоте, исследователю Севера, Дальнего Востока, Каспия. Об этом сообщает Постоянное представительство Татарстана в Санкт-Петербурге.

Автор книги на протяжении долгих лет изучает историю Вооруженных сил Военно-Морского флота России, сам кадровый офицер ВМФ России, капитан 2 ранга в отставке.

Он рассказал, что Ислямов — выходец из Казанской губернии, сын простого унтер-офицера — посвятил свою жизнь службе Отечеству, участвовал в длительных морских походах, научных экспедициях и военно-морских сражениях. В то же время он оставался сыном татарского народа, поддерживал связь с мусульманской общиной Кронштадта и Санкт-Петербурга, принимал участие в строительстве мечети в Кронштадте, сыграл немаловажную роль в возвращении Корана Османа мусульманской общине России.

Насеров напомнил, что герой книги — герой русско-японской войны, награжден за мужество и самообладание орденом Св. Владимира с мечами и бантом 4 степени в качестве старшего штурмана эскадренного броненосца «Севастополь». Участвовал в испытательных плаваниях, спасательных экспедициях, а во время Первой мировой войны объявил архипелаг Земля Франца-Йосифа российской территорией и поднял здесь Российский государственный флаг.

В 1917 году он вышел в отставку, попал в эмиграцию. Жил в Стамбуле, где трудился в должности вице-председателя совета Союза морских офицеров, преподавал в Стамбульском морском училище, составил словарь татарских корней в русском языке.

Несмотря на непростую и интересную судьбу, о герое сохранилось мало воспоминаний современников. Поэтому целью автора стало составление первой биографии Ислямова, основанной на документальных источниках.

В презентации приняли участие постпред РТ Ренат Валиуллин, руководство издательства «Морское наследие», представители Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, историки российского флота, военные, друзья автора и татарские общественные деятели.

Валиуллин отметил, что Исхак Ислямов является примером для молодежи, поэтому книга обязательно найдет своего читателя.