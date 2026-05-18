В Санкт-Петербурге подросток 23 раза ударил сверстника ножом

В Санкт-Петербурге подросток 23 раза ударил своего сверстника ножом, пишет ТАСС.

«Фигурант, находясь в помещении ресторана быстрого питания, расположенного на Выборгском шоссе, и на улице возле него, в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее незнакомым ему несовершеннолетним нанес последнему не менее 23 ударов ножом в область живота и верхних конечностей», – рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Ошибочно посчитав, что убил потерпевшего, подросток ушел с места преступления. Его задержали по горячим следам и в настоящий момент обвиняют в покушении на убийство. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.