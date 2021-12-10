В Санкт-Петербурге откроется Татарский культурный центр

В Санкт-Петербурге 14 декабря откроется Татарский культурный центр. На его открытии ожидают Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщил постоянный представитель РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

«Одно из самых важных мероприятий, которое у нас намечается, — это открытие Татарского культурного центра, о котором татары Петербурга мечтали с 1990-х годов. И вот 14 декабря Президент Татарстана Рустам Минниханов приедет к нам, и мы торжественно откроем эту площадку», — рассказал докладчик.

По словам Валиуллина, новая организация разместится в центре города. Она оснащена современным мультимедийным оборудованием, имеется студия звукозаписи, идет формирование библиотечного фонда.

Всего в Санкт-Петербурге работают 12 общественных татарских организаций.