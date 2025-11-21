В Санкт-Петербурге обсудили организацию тура для бойцов СВО «Тур для СВОих»
Сегодня в Полномочном представительстве РТ в Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча учредителя Межрегиональной общественной организации «Первый патриот» Артура Сабирьянова с представителем Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамилем Шаяхметовым.
Обсуждение касалось вопросов организации и проведения Всероссийского социального туристического маршрута для бойцов специальной военной операции «Тур для СВОих».
Организаторами этого проекта стали региональное отделение МРОО «Первый патриот» в Республике Татарстан и агентство инклюзивного туризма «Особый тур».
Этот масштабный проект направлен на поддержку психологического здоровья, социальную адаптацию и реабилитацию бойцов, а также укрепление их патриотического духа.
Предстоящий тур пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 декабря. Ожидается прибытие 75 ветеранов СВО из семи регионов: Республики Башкортостан, Свердловской, Ярославской, Самарской, Московской и Ленинградской областей, а также Республики Татарстан.
Во время встречи стороны обсудили ключевые аспекты предстоящего тура, включая организационные вопросы, логистику, а также возможности для более глубокого межрегионального сотрудничества, которое позволит сделать пребывание ветеранов максимально комфортным и насыщенным.