В Санкт-Петербурге обновят электрический общественный транспорт

На обновление парка метрополитена в Санкт-Петербурге направят 96,6 млрд рублей. Об этом на встрече с главой государства Владимиром Путиным сказал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Кремля.

«Вы сказали: „Безопасность — прежде всего“. Мы обратились в Правительство, дали заявку, заявка была принята — о выделении средств из Фонда национального благосостояния. Заявка прошла все согласования, и сегодня мы ждем распоряжения Правительства Российской Федерации», — доложил градоначальник.

По его словам, планируется обновить 950 вагонов. Также Беглов сообщил, что износ трамвайного парка составляет 58%. Для его обновления планируется воспользоваться бюджетным кредитом в 11 млрд рублей.

«Чтобы еще добавить свои деньги из бюджета, 6 млрд рублей, и взять в лизинг. 339 трамваев мы выпустим на линии уже в 2022 и 2023 годах», — рассказал Беглов.

Троллейбусный парк износился на 55% — на его обновление из бюджета Санкт-Петербурга выделят порядка 9 млрд 200 млн рублей. Кроме того, в ближайшие два года закупят 389 новых троллейбусов.