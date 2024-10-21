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Происшествия 21 октября 2024 11:46

В Санкт-Петербурге фура упала на железнодорожные пути, водитель погиб

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Сегодня около 10 часов утра на Московском шоссе на путепроводе над Витебским проспектом в Санкт-Петербурге произошло ДТП с фурой.

По данным местного ГУ МВД, водитель тягача с полуприцепом совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач упал на проложенные под путепроводом железнодорожные пути. После этого грузовой автомобиль загорелся.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель скончался на месте аварии от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

#Санкт-Петербург
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