В Санкт-Петербурге фура упала на железнодорожные пути, водитель погиб

Сегодня около 10 часов утра на Московском шоссе на путепроводе над Витебским проспектом в Санкт-Петербурге произошло ДТП с фурой.

По данным местного ГУ МВД, водитель тягача с полуприцепом совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач упал на проложенные под путепроводом железнодорожные пути. После этого грузовой автомобиль загорелся.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель скончался на месте аварии от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.