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В Санкт-Петербурге фура упала на железнодорожные пути, водитель погиб
Сегодня около 10 часов утра на Московском шоссе на путепроводе над Витебским проспектом в Санкт-Петербурге произошло ДТП с фурой.
По данным местного ГУ МВД, водитель тягача с полуприцепом совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач упал на проложенные под путепроводом железнодорожные пути. После этого грузовой автомобиль загорелся.
Водитель скончался на месте аварии от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.
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