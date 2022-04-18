В Санкт-Петербурге доставщик еды из Челнов убил проститутку

Тело 28-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в минувшую субботу в квартире дома №4 по Большой Московской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как выяснили полицейские, погибшая была проституткой. Поэтому у следователей появилась версия, что к убийству может быть причастен один из клиентов путаны.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выяснили направление движения подозреваемого. Однако поймать убийцу помогла служебная собака – пес довел полицейских до дома, где жил подозреваемый.

Молодого человека задержали. Им оказался 23-гений уроженец Челнов, который работал в северной столице доставщиком еды. Юноша пришел к проститутке, как клиент, но решил ее ограбить. Женщина оказала сопротивление, тогда челнинец ее убил.