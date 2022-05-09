В санатории под Казанью спасли котенка, который три дня просидел в трубе

Удивительную историю спасения маленького котенка рассказали «Татар-информу» отдыхающие санатория «Крутушка» под Казанью.

Три дня назад учащаяся 6б класса 19-й казанской гимназии Амира Рамазанова, которая отдыхала с мамой в санатории, услышала писк из подвала. Она сразу поняла, что где-то застрял котенок и его срочно нужно спасать.

Фото: © очевидцы

Обследовав помещения, стало понятно, что котенок застрял в трубе.

«Вначале пытались спасти своими силами. Один из мужчин с пяти утра старался достать котенка из трубы. Взял удочку, думал, малыш зацепится и вытащим. Но бесполезно. Даже пылесосом пробовали достать», – рассказала «Татар-информу» мама Амиры.

По словам женщины, дочка сильно переживала за котенка, почти не спала.

Самим постояльцам Крутушки вытащить животное не удалось и они позвонили волонтерам. Они приехали и договорились с управлением санатория спилить трубу.

Сегодня утром котенка спасли. Дали ему имя Победа, в честь Великого праздника. Теперь малышку ждет новая семья – ее пообещал забрать с собой один из отдыхающих.