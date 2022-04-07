В санатории «Ливадия» пройдет ярмарка вакансий для переселенцев из Донбасса

Ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик пройдет сегодня в казанском санатории «Ливадия». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ярмарка откроется в 10 утра и продлится до 12 часов дня. В ней примут участие представители МУП „Метроэлектротранс“, АО „Казанское моторостроительное производственное объединение“, казанских ПАТП №4 и №2, АО „Кулонэнергомаш“, АО „Завод железобетонных изделий №3“, ПАО „Таттелеком“, АО „КазХимНИИ“», — отмечают в ведомстве.

Соискателям будут предложены вакансии инженера-метролога, инженера по закупкам, швеи, клейщика резиновых изделий и деталей, офис-менеджера, мастера литейного цеха, экономиста-бухгалтера, токаря, сварщика, кондуктора, водителя и так далее. Специалисты службы занятости Казани проконсультируют желающих устроиться на работу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из Украины прошла в санатории «Васильевский» в Зеленодольском районе Татарстана. Работодатели предложили посетителям сотни вакансий с зарплатой до 45 тыс. рублей.