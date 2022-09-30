«В самом сердце журналистики»: казанские школьники побывали на экскурсии в «Татмедиа»

Казанские школьники побывали сегодня на обзорной экскурсии по самому крупному медиахолдингу Татарстана – АО «Татмедиа». Узнать, что необходимо для печати журнала, увидеть, как зарождается печатная продукция, смогли сегодня учащиеся 9-х классов многопрофильной гимназии №189 «Заман».

«В нашей гимназии это единственный профильный медиакласс, который открылся в этом учебном году. Школьники 9-х классов прошли тесты, по итогам которых были выбраны 16 ребят, которые на данный момент реализуют видео- и фотоконтент. Они также пишут статьи, пресс-релизы, подготавливают статьи на школьную тематику», – поделилась классный руководитель Александра Теньковская.

По ее словам, в российских школах идет активное развитие медиа – это в сегодняшних реалиях особенно необходимо, ведь всю информацию люди потребляют при помощи всемирной паутины. И если взрослые могут фильтровать ту или иную информацию, то дети и подростки – нет.

«Главная роль в создании такого класса, чтобы дети учились фильтровать контент в интернете, ведь они главные потребители контента. Они также подвержены внушению и негативному влиянию. Соцсети плотно вошли в их жизнь, и надо уметь жить с этим», – подчеркнула педагог.

Первой станцией на экскурсионном маршруте стало посещение одного из крупнейших полиграфических предприятий Поволжского региона — производственно-издательского комплекса «Идел-Пресс». Так, школьники узнали обо всех технологических процессах, которые ведутся на производстве, а также ознакомились с работой допечатной заготовки, печатного, газетного, книжно-журнального цехов.

Кроме того, учащиеся узнали о том, какие процессы должна пройти книга, перед тем как выйти в свет. В самом начале появляется рукопись, которую берет в руки редактор – это тот, кто в целом смотрит на стилистику произведения. Далее к работе приступает корректор – он вычитывает книгу на наличие грамматических ошибок. А уже после над изданием «колдует» художественный редактор, который придумывает обложку будущего произведения. Именно он создает первое впечатление о книге, поэтому его работа особенно важна.

Изюминкой экскурсии стало посещение редакций детских журналов «Салават купере» и «Сабантуй», где девятиклассники увидели, как работает студия подросткового издания «Ялкын».

«В этом году нашему журналу исполняется 100 лет. Но несмотря на это мы идем в ногу со временем. На сегодня у нас около 13 проектов. Мы понимаем, что наша аудитория живет в интернете, поэтому мы начали делать видеопродукт на татарском языке – это различные интервью, развлекательные шоу и проекты с подростковой тематикой», – отметил главный редактор издания Ильназ Фазуллин.

Затем школьники задавали интересующие вопросы, в том числе как стать журналистом, как написать первую статью и как можно попасть на обложку журнала.

«Большую часть статей для „Ялкын“ пишут ваши ровесники, поэтому каждый из вас может уже сейчас попробовать себя в роли журналиста. Отметим, что на обложках всегда красуются подростки — чтобы ваша фотография разместилась на первом листе, необходимы ваши достижения — в образовательной или спортивной сфере», — рассказал Фазуллин.

В завершение экскурсии школьники посетили зал пресс-конференции и редакцию информационного агентства «Татар-информ». Здесь ребятам рассказали о работе корреспондента и об основных жанрах журналистики.