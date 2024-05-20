В самом читающем регионе России открылся Всероссийский библиотечный конгресс

Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире» открылся сегодня в казанском ГТРК «Корстон». На форуме министр культуры Татарстана Ирада Аюпова зачитала приветствие своей российской коллеги Ольги Любимовой.

«Каждый год конгресс объединяет в одном из регионов России всех, для кого важна судьба книги и библиотек в нашей стране, специалистов и экспертов из сфер культуры, образования, науки и книгоиздания. В этом году конгресс проходит в Казани — библиотечной столице России 2024 года. В его программе — пленарные и тематические заседания, обучающие семинары и многое другое. Участники смогут обменяться ценным опытом, идеями и лучшими практиками. В преддверии общероссийского Дня библиотек желаю всем плодотворной работы и продуктивных дискуссий», — было сказано в приветствии.

От себя Ирада Аюпова выразила радость по поводу того, что в этом году Казань имеет статус библиотечной столицы России, а Татарстан определен самым читающим регионом страны.

«Меня поразило, что во многих зарубежных странах очереди, которые сохраняются, — очереди в библиотеки. И я искренне рада, что сегодня в нашей Национальной библиотеке, в [других] наших библиотеках такие же очереди есть», — отметила Аюпова.

В работе конгресса принимают участие более 80 зарубежных делегатов из 12 стран мира.

В ходе мероприятия будут объявлены итоги выборов нового президента и членов правления Российской библиотечной ассоциации (РБА) на период 2024–2027 годов. На закрытии конгресса планируется принятие положения о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий в поддержку деятельности библиотек на новых территориях России.

В ходе торжественной части закрытия также состоится награждение отличившихся специалистов медалью РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаком «Почетный член РБА», будут вручены государственные и ведомственные награды, пройдет церемония «Посвящение в профессию». В дни конгресса будет работать выставка-продажа издательской продукции, состоится презентация новых информационных технологий в библиотечной сфере.

Завершающим ярким событием и интригой года станет объявление библиотечной столицы России 2025 года и вручение от имени Республики Татарстан соответствующего символа.