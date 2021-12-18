В Самарской области загорелся грузовой поезд с нефтью

Локомотив грузового поезда с нефтью загорелся в Самарской области 18 декабря. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что около 9.50 по местному времени (8.50 по Москве) на 10-м пикете 1023-го километра перегона станций Безенчук — Мыльная Куйбышевской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда №3707. Поезд следовал в составе 65 вагонов с грузом — сырая нефть», — говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. После возгорания локомотив был отцеплен от грузового состава и отведен на безопасное расстояние.

Пожар потушили в 10.12 по московскому времени. Груз уцелел.

Возможной причиной происшествия могла стать неисправность электропроводки. Куйбышевская транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности.