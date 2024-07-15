В Самарской области задержали татарстанца с 15 тысячами живых речных раков

В Самарской области сотрудники полиции предотвратили незаконную реализацию речных раков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жителя Татарстана поймали в районе железнодорожной станции в Волжском районе Самарской области. У него было обнаружено 800 килограммов живых речных раков, что составляет более 15 тысяч особей, стоимость которых оценивается примерно в 1,5 миллиона рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Изъятые речные раки выпущены в естественную среду обитания.