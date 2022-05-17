В Самарской области проходит научная конференция к 700-летию Саифа Сараи

В селе Камышла Самарской области проходит научная конференция к 700-летию со дня рождения золотоордынского поэта Саифа Сараи.

Межрегиональную конференцию «Чтения Саифа Сараи 2022» организует Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ совместно с администрацией Камышлинского района и Всемирным конгрессом татар. Хотя место рождения выдающегося поэта своего времени Саифа Сараи доподлинно неизвестно, ученые связывают его с Камышлинским районом.

«Место рождения Саифа Сараи точно назвать трудно. Речь идет о 700-летней истории. Государства Золотая Орда уже не существует. Архивные документы того времени не сохранились. На основе упомянутых в произведениях Саифа Сараи воспоминаний, археологических трудов, можем предположить, что поэт родился в местности Камышла Самарской области. Одним из первых эту мысль озвучил уже покойный археолог Равиль Фахрутдинов», — отметил в своем выступлении кандидат исторических наук, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А.Усманова Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Ильнур Миргалеев.

Саиф Сараи известен как поэт Золотой Орды, а нынешняя Самарская область, территория Поволжья были основными землями этого государства.

Профессор Казанского федерального университета Хатип Миннегулов изучил творчество Саифа Сараи и в 1999 году издал его произведения на татарском языке «Гөлестан бит-төрки» и «Ядкәр-намә».

«Точные место и дата рождения Саифа Сараи неизвестны. В одном из своих стихотворений он пишет, что родился в Камышлах, учился в столице Золотой Орды Сарае, и там же обрел известность как поэт, позже жил в Египте. В нашей стране топонимов со словом „камыш“ несколько, однако ученые связывают его с тем из них, что находится в Поволжье, то есть с селом Камышла Самарской области», — сказал Хатип Миннегулов.

Ильнур Миргалеев напомнил о важности изучения и популяризации творчества Саифа Сараи. Камышлинский район вносит свой вклад в эту работу. По мнению историка, необходимо в будущем исследовать археологию Камышлов. Ученые Института истории предлагают начать с изучения эпитафических памятников. После конференции двое сотрудников института остаются для изучения старинных надгробных камней, рассказал Миргалеев.