Происшествия 23 апреля 2026 08:29

В Самарской области при атаке беспилотников на предприятие погиб человек

В Новокуйбышевске Самарской области украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие. Один человек погиб, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — написал Федорищев.

Кроме того, после падения обломков одного из сбитых дронов на крышу жилого дома пострадали люди. Одного человека госпитализировали.

В настоящий момент для ликвидации последствий атаки развернут оперативный штаб и работают экстренные службы.

#Самарская область #атака БПЛА
В Казани показали обновленные рендеры проекта «Яр Парк» на берегу Казанки

Лидеры стран АСЕАН соберутся в Казани: что это за саммит и зачем он нужен

