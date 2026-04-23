В Самарской области при атаке беспилотников на предприятие погиб человек

В Новокуйбышевске Самарской области украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие. Один человек погиб, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Кроме того, после падения обломков одного из сбитых дронов на крышу жилого дома пострадали люди. Одного человека госпитализировали.

В настоящий момент для ликвидации последствий атаки развернут оперативный штаб и работают экстренные службы.