В Самарской области ФСБ пресекло теракт на Куйбышевской железной дороге

В Самарской области ФСБ предотвращен теракт на Куйбышевской железной дороге, сообщает РИА Новости.

Подозреваемого задержали 15 ноября. По данным агентства, злоумышленник – сторонник запрещенной в РФ организации.

Во время обысков по месту жительства у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, а также компьютер, через который он взаимодействовал с другими представителями организации.

Во время допроса мужчина подтвердил, что собирался устроить теракт на железной дороге.