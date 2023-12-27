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В Самарской области ФСБ пресекло теракт на Куйбышевской железной дороге
В Самарской области ФСБ предотвращен теракт на Куйбышевской железной дороге, сообщает РИА Новости.
Подозреваемого задержали 15 ноября. По данным агентства, злоумышленник – сторонник запрещенной в РФ организации.
Во время обысков по месту жительства у мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, а также компьютер, через который он взаимодействовал с другими представителями организации.
Во время допроса мужчина подтвердил, что собирался устроить теракт на железной дороге.
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