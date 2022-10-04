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Происшествия
4 октября 2022  13:34
Полина Шевчук

В Самаре суд отменил приговор челнинскому бизнесмену Бибишеву по делу о мошенничестве

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В Самаре 6-й кассационный суд отменил обвинительный приговор челнинскому предпринимателю Дамиру Бибишеву и его подельнику Олегу Гордевичу, сообщается на сайте суда.

Напомним, что Бибишев и Гордевич обвинялись в вымогательстве 22,5 млн рублей у челнинского предпринимателя, а также пытались обмануть его же на 7 млн рублей, пообещав решить вопрос о снятии ареста с имущества.

Кроме того, Бибишев обвинялся в вымогательстве 5 млн рублей у еще одного бизнесмена, угрожая ему уничтожить имущество в случае отказа.

Приговор обжаловали как обвиняемые, так и потерпевшая сторона. 
 

#афера #суд
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