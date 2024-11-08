В Самаре прошел всероссийский семинар фонда «Защитники Отечества»

Фото предоставлено полпредством Президента РФ в ПФО

В четверг, 7 ноября, в Самаре завершился семинар-совещание для руководителей филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Участие в нем приняли представители всех 89 субъектов РФ. На площадке форума обсудили ключевые вопросы комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Цивилева отметила актуальность подобных выездных встреч и заверила, что такая практика продолжится.

«Наша команда постоянно растет, возникают новые задачи, вызовы, вопросы, которые необходимо решать. Эта площадка позволила консолидировать наши возможности и обменяться опытом, транслировать наши лучшие практики», – сказала она.

Фото: полпредство Президента РФ в ПФО

На мероприятии были подведены итоги работы фонда «Защитники Отечества» за полтора года. Суммарно из всех филиалов поступило почти 1,7 млн запросов на оказание помощи, из которых решены свыше 1,543 млн.

«Наша главная задача – ресоциализация ветеранов СВО, чтобы человек смог работать, имел возможность растить детей, содержать семью, получать, если необходимо, новые знания и компетенции, образование. Не менее важно вовлекать защитников в патриотическое воспитание, в увековечивание памяти погибших, чтобы мы помнили, чтили подвиги не только наших отцов, дедов, прадедов, но и современных героев. Для фонда первый год был периодом становления, дальше движение продолжится на совершенно новом уровне, с другим опытом и пониманием, куда двигаться и где требуется донастройка», – подчеркнула Цивилева.

Забота о защитниках Отечества и их семьях с самого начала СВО была определена Президентом России Владимиром Путиным как приоритетная для федеральных структур и региональных органов власти. Именно по решению главы государства 3 апреля 2023 года был создан фонд «Защитники Отечества».

Фото: полпредство Президента РФ в ПФО

«За прошедшее время руководители и сотрудники филиалов проделали огромную работу. С момента открытия в филиалы регионов Приволжского федерального округа обратилось более 150 тысяч граждан, рассмотрено почти 300 тысяч запросов и практически все они решены. Обращения людей касались самых разных вопросов: социальной поддержки, выплат, юридической помощи, оформления удостоверений ветерана боевых действий. Решение этих вопросов в первую очередь легло на плечи фонда. И вы с этим достойно справились», – обратился Комаров к участникам семинара.

Он отметил, что благодаря активной позиции руководства страны, депутатов Государственной Думы и законодательных органов власти, губернаторов для решения проблем подопечных фонда было устранено большинство административных барьеров и пробелов в законодательстве, существенно улучшено межведомственное взаимодействие. В регионах ПФО организовано обучение (в том числе дистанционное) ветеранов боевых действий по наиболее востребованным вакансиям. В программы грантовой поддержки некоммерческих организаций включено направление по адаптации и реабилитации участников СВО с инвалидностью. Постоянно совершенствуются механизмы оказания социальной помощи военнослужащим и членам их семей.

Самарская область стала одним из пяти субъектов, где на базе филиала фонда открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны России. Благодаря этому выстраивается бесшовное взаимодействие различных структур для решения вопросов и ветеранов, и действующих военнослужащих, а также членов их семей в режиме одного окна.

«Был направлен ряд законодательных инициатив в Государственную Думу, Правительство Российской Федерации и Министерство обороны России. Опыт фонда также был учтен при подготовке этих инициатив», – добавил Игорь Комаров.

Будучи наставником участников президентской программы «Время героев», полпред сообщил, что по итогам прошедших в сентябре выборов 60 участников СВО стали депутатами законодательных и представительных органов власти разных уровней, ветераны назначаются на должности в региональных органах власти и муниципалитетах.

Федорищев отметил, что фонд «Защитники Отечества» объединил все филиалы на площадке в Самаре в знаковую дату – День памяти военного парада 1941 года.

«Очень важно, что в рамках семинара вы обменялись знаниями, опытом и теперь будете внедрять их у себя в регионах. Уверен, что самарские инициативы, направленные на поддержку защитников Отечества, окажутся полезными», – заявил глава региона.

Также Федорищев обратил внимание участников семинара на социальную адаптацию участников СВО после возвращения из зоны боевых действий, их трудоустройство, реализацию способностей и талантов. Этому способствуют программы «Возвращение к мирной жизни», «Школа героев», которая служит продолжением федеральной программы «Время героев» в Самарской области.

«Рекомендую взять другим регионам на вооружение и опыт создания центра адаптивных видов спорта. Благодаря ему у нас среди участников СВО активно развивается спорт больших достижений. Команды по следж-хоккею, метанию ножей завоевывают награды на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня. Здесь, конечно, важна не победа, а то, что все ветераны, которые приняли для себя решение развиваться в спортивном направлении, получают эти возможности и вместе уже на спортивной площадке становятся еще сильнее, – пояснил он. – С 1 января откроем в каждом крупном городе центр трудоустройства наших ветеранов, участников СВО».