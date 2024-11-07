В Самаре прошел Парад Памяти, в котором поучаствовали более 7,5 тыс. человек

7 ноября 2024 года в Самаре состоялся Парад Памяти, посвященный 83-й годовщине Военного парада, прошедшего 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, участие в торжественном марше приняли 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, также представители промышленных предприятий. В этом году впервые прохождение парадных расчетов сопровождал Центральный военный оркестр Минобороны России.

Основная тема Парада Памяти: «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России. Акцент сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием.

Вместе с ветеранами в торжественном мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Перед началом Парада состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

«Каждый шаг участников сегодняшнего парада откликается эхом в истории. Парад Памяти – это пример преемственности поколений преданных Родине патриотов. Наш долг – сохранить историю подвига. В параде приняли участие не только ветераны СВО, но и будущие защитники – кадеты, курсанты, суворовцы, нахимовцы. Многие из них – сыновья и внуки героев, которые шли здесь 83 года назад. Уверена, что спустя годы на эту площадь выйдут уже их потомки. И они будут гордиться подвигами сегодняшнего дня», – отметила Анна Цивилева.

С приветственным словом к участникам обратился полномочный представитель Игорь Комаров. Он подчеркнул особенное значение этого события.

«Сегодня Россия вновь на переднем крае борьбы с нацизмом. И как много лет назад по зову сердца внуки и правнуки победителей взяли в руки оружие. Встали на защиту Отечества, мужественно отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Граждане нашей многонациональной страны объединились ради Победы, оказывая помощь и поддержку бойцам СВО. Сегодняшний Парад Памяти – это связь с победителями в Великой Отечественной войне. Это также и одно из ключевых мероприятий по сохранению исторической памяти. Парад демонстрирует решимость и единство народов России. Важно, чтобы на этих нерушимых ценностях воспитывались наши дети», - сказал спикер.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что «Парад Памяти олицетворяет связь времен и преемственность поколений, величие подвига советского народа.

«В этом году его тема — «Наша семья – наша Победа!» Героями, не рождаются, а становятся. Становятся в семье. Потому что именно в семье прививается чувство патриотизма, уважение к прошлому. Сегодня в условиях проведения СВО значение семейных уз так же велико и неоспоримо в достижении Победы, как и в годы Великой Отечественной войны. Каждый из бойцов должен быть уверен, что родные и близкие всегда окажут ему поддержку. А мы - окружим заботой его семью и сделаем всё, чтобы приблизить Победу. Мы едины в стремлении сохранить священную память о героизме, мужестве и патриотизме тех, кто сокрушил фашизм в прошлом. И едины в стремлении подержать тех, кто вновь вынужден бороться с фашизмом уже в 21-м веке», - сказал он.

Важным событием этого года стала выставка трофейного вооружения, военной и спецтехники иностранного производства, посвященная СВО. В числе экспонатов – танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, которая базируется в Самарской области.

В дни работы выставки на площади Куйбышева также представлена техника времен Великой Отечественной войны, музейные экспозиции и выставочные стенды, посвященные Куйбышеву, организована полевая кухня, посетители смогут принять участие в мастер-классах и написать письма военнослужащим – участникам СВО.

Напомним, масштабный патриотический проект Парад Памяти впервые был реализован в 2011 году по инициативе ветеранского сообщества, молодежных объединений и жителей Самарской области. С тех пор стал народным движением, символом сплочения людей разных возрастных и социальных групп, национальностей и вероисповеданий, политических партий и движений.

Парад Памяти отсылает к событиям Великой Отечественной войны, когда в ноябре 1941 года Парады в СССР состоялись в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский был самым длительным и массовым. Порядка 22-х тысяч военнослужащих и 178 тысяч жителей города, партийные и советские деятели СССР, иностранные послы и военные атташе, российские и западные журналисты участвовали в Параде, который принимал маршал СССР Климент Ворошилов.

фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО